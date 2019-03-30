На Аляске обнаружено похожее на пирамиду подземное сооружение

В Сети появился документальный фильм, рассказывающий о том, что в Аляске была обнаружена подземная пирамида, испускающая гигантские объемы энергии. Правительство США пытается скрыть эту находку от широкой общественности.

В мае 1992 года в Китае произошел подземный ядерный взрыв мощностью в одну мегатонну, который вызвал шок во всем мире.

Взрыв был зафиксирован сейсмометрами американского правительства, и их результаты выявили неожиданные геологические аномалии на севере Анкориджа, Аляска.

Журналистка Линда Моултон Хоу попросила помочь ей разобраться в полученных показаниях сотрудника контрразведки Дугласа Мучлера.

Документальный фильм Ancient Aliens, показанный на канале «История», рассказывает о том, как с Линдой связался бывший служащий военно-морского флота США, который сделал неожиданное заявление.

Человек, который пожелал остаться анонимным, утверждает, что его отец был инженером, и ему удалось одним из первых взглянуть на таинственную подземную пирамиду.

«Его отец служил в американском военно-морском флоте, когда его попросили продолжить работу на Аляске над крайне особенным проектом, который расположен под землей и выделяет огромное количество энергии», – добавила Линда.

Журналистка, расследующая данное дело, также добавила, что в регионе расположены огромные шахтные подъемники.

«Он спустился к основанию гигантской пирамиды, используя один из подъемников», – отметила работница прессы.

«Его работа заключалась в том, чтобы попытаться понять, как именно этот объект испускал гигантское количество энергии.

«Но он никогда об этом не рассказывал, потому что это была государственная тайна».

Затем в фильме показали автора многих теорий заговоров Дэвида Уилкока, который утверждает, что правительство пытается «скрыть» данное открытие от широкой публики.

Он заявил: «Я даже не сомневаюсь, что власти пытаются спрятать эту находку от людей, так как на Аляске действительно что-то было найдено.

«Я думаю, что причина, из-за которой правительству пришлось скрыть этот объект, состоит в том, что нам пришлось бы полностью переписывать историю о происхождении человека.

«Концепция заключается в том, что когда-то давно на Земле существовала огромная постиндустриальная цивилизация, которая достигла такого уровня технологий, что могла создавать пирамиды, производящие невероятное количество энергии. То есть она значительно превосходила наши текущие достижения», – добавил конспиролог.

Пирамиды по всему земному шару долгое время являлись предметом ожесточенных споров ученых и главным источником теорий заговора.

Вопрос о происхождении пирамид Гизы часто ставил в тупик экспертов, так как они имели слишком сложную структуру, кажущуюся излишне технологически продвинутой для древних египтян.

А предполагаемые «пирамиды», найденные в Антарктиде, многие конспирологи тоже называют постройками, возведенными древними цивилизациями, жившими в этом регионе в далеком прошлом.