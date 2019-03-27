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БИОЛОГИЯ

Мозг в первую очередь распознает пол и возраст незнакомого человека

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Взято с Pixabay

Незнакомый человек, который попал в диапазон нашего внимания, в первую очередь оценивается нашим мозгом по двум основным показателям: возрасту и полу.

Американские исследователи решили провести эксперимент с использованием магнитоэнцефалографии, чтобы выяснить особенности работы мозга при оценке незнакомого им человека. В результате они узнали, что первым делом включаются рецепторы, отвечающие за идентификацию возраста и пола возможного собеседника.

На распознавание этих параметров обычно уходит не больше 70 миллисекунд. Затем мозг начинает оценивать знакомые черты, чтобы отправить нам сигнал о том, является ли встреченный человек нашим знакомым. Далее мозг оценивает эмоции человека.

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