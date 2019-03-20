Минобороны проведет прямую трансляцию танкового биатлона АрМИ-2019

На официальном портале российского Минобороны появился раздел, связанный с АрМИ-2019. На нем можно будет посмотреть танковый биатлон в режиме онлайн.

В опубликованном пресс-релизе отмечается, что пользователям удастся каждый день смотреть прямую трансляцию танкового соревнования, а также следить за результатами команд, наблюдать за их положением в общем зачете и узнавать различную информацию об армейских играх.

На сегодняшний день в появившемся разделе можно прочитать сведения о правилах осуществления турнира и датах начала всех этапов. Пока игры не начнутся, на портале будут публиковаться данные об отборочных стадиях и подготовке площадок.

Ранее прошёл отборочный этап конкурса «Страж порядка» АрМИ-2019 в Южном военном округе.