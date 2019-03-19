Минобороны показало на видео испытания подводного ракетоносца типа «Борей»

Сотрудники российского Минобороны разместили в Сети ролик, на котором демонстрируется тестирование подводной лодки типа «Борей». Пользователи могут увидеть ее скорость и размеры.

Ранее Владимир Королев, российский адмирал, сообщил, что в стране происходит активное расширение и развитие подводных сил военно-морского флота. Он добавил, что началось серийное производство неатомных субмарин, а АПЛ «Ясень» и «Борей» строятся на верфях.

Адмирал добавил, что эти подлодки должны будут стать основой российских подводных сил. По его словам, они в полной мере соответствуют всем современным требованиям к скрытности, боевой мощи и маневренности.