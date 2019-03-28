Минобороны Казахстана опубликовало список погибших при крушении вертолета

Представители казахстанского Министерства обороны решили разместить список военных, которые погибли в результате падения боевого вертолета Ми-8.
Всего в воздушном транспорте находились тринадцать человек. Самым молодым военнослужащим оказался 24-летний Аслан Айтбаев, который занимал позицию правого пилота вертолета.
Напоминаем, что вчера, 27 марта, во время осуществления учебного перелета в Казахстане произошла авиакатастрофа. Согласно предварительным сведениям причиной падения Ми-8 могли стать плохие погодные условия. На данный момент на месте инцидента работают специалисты, пытающиеся выяснить все обстоятельства случившегося.
Члены экипажа:
- командир экипажа Роман Костыгов – майор 26.04.1985 г.р. (33 года)
- бортовой техник Тимур Кудайбердиев – майор 17.09.1985 г.р. (33 года)
- правый летчик Аслан Айтбаев – лейтенант 10.11.1994 г.р. (24 года)
Пассажиры:
- Данияр Конырбай – майор 10.11.1985 г.р. (33 года)
- Сабыр Токбаев – майор 15.12.1977 г.р. (41 год)
- Сырым Масалим – капитан 11.12.1989 г.р. (29 лет)
- Кайрат Нурсапанов – сержант 3 класса 08.10.1973 г.р. (45 лет)
- Мурат Шарипов – старший сержант 04.01.1979 г.р. (40 лет)
- Асхат Абдулманат младший сержант 21.09.1982 г.р. (36 лет)
- Айдын Абдильдинов – ефрейтор 11.12.1978 г.р. (40 лет)
- Куаныш Сартыкбаев — ефрейтор 08.09.1986 г.р. (32 года)
- Омирхан Каукаев – ефрейтор 21.08.1990 г.р. (28 лет)
- Мирас Жуматаев – ефрейтор 10.02.1991 г.р. (28 лет)