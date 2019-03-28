Минобороны Казахстана опубликовало список погибших при крушении вертолета

Представители казахстанского Министерства обороны решили разместить список военных, которые погибли в результате падения боевого вертолета Ми-8.

Всего в воздушном транспорте находились тринадцать человек. Самым молодым военнослужащим оказался 24-летний Аслан Айтбаев, который занимал позицию правого пилота вертолета.

Напоминаем, что вчера, 27 марта, во время осуществления учебного перелета в Казахстане произошла авиакатастрофа. Согласно предварительным сведениям причиной падения Ми-8 могли стать плохие погодные условия. На данный момент на месте инцидента работают специалисты, пытающиеся выяснить все обстоятельства случившегося.

Члены экипажа:

командир экипажа Роман Костыгов – майор 26.04.1985 г.р. (33 года) бортовой техник Тимур Кудайбердиев – майор 17.09.1985 г.р. (33 года) правый летчик Аслан Айтбаев – лейтенант 10.11.1994 г.р. (24 года)

Пассажиры: