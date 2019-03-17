Microsoft и Google выпустили приложения для незрячих на основе искусственного интеллекта

Похоже, что Microsoft и Google решили сделать 2019 год годом впечатляющих успехов в области использования искусственного интеллекта как технологического инструмента для людей с плохим зрением и незрячих. Обе компании недавно рассказали о приложениях, которые могут помочь миллионам больных лучше ориентироваться в окружающем их пространстве.

Seeing AI от Microsoft доступен в магазине App Store для iOS в качестве обновления, а Google Lookout может быть загружен владельцами устройств Pixel в США, работающих на ОС Android. Последний был анонсирован в прошлом году и теперь доступен только для смартфонов Pixel и лишь на английском языке. Создатели приложения отмечают, что его можно использовать на непрерывной основе в течение одного-двух часов.

Данное приложение имеет простой принцип работы. Откройте его, а затем направьте телефон на то, что вы пытаетесь увидеть. Держите телефон прямо перед собой. Программа сообщит вам, что находится впереди вас. Для простоты применения пользователь может повесить телефон Pixel на шею с помощью шнурка или положить его в передний карман рубашки. «Или вы можете просто держать устройство в руке, однако основная камера при этом должна быть обращена вперед», – отмечается на страничке со справочной информацией.

Android Police получила дополнительные подробности о том, как работает приложение, – оно может действовать в трех режимах: «один из них предназначен для изучения мира и приготовления пищи, второй – для покупок (чтение штрих-кодов) и просмотра валюты, а третий – для чтения фрагментов текста в письмах, ярлыках и так далее». Рита Эль Хури отметила, что при запуске программа сразу спрашивает вас, «какой режим вы хотите использовать, чтобы вам не пришлось разбираться с навигационными меню».

Lookout «смотрит» на людей, текст, объекты, когда человек движется в пространстве. И теперь он наконец-то доступен для всех пользователей.

«Если Google Lens может идентифицировать породу собаки по фотографии, то ничто не мешает ей использовать ту же технологию для помощи людям с нарушениями зрения, поэтому в появлении Lookout нет ничего удивительного», – добавила Эль Хури в Android Police.

Если коротко, то Lookout может рассказывать пользователям обо всех объектах, находящихся перед ними. Он сканирует все предметы в окружающем пространстве и говорит о том, что они из себя представляют.

«Google тестирует его с момента анонса, произошедшего год назад», – отметили в AndroidHeadlines. Специалисты также предупреждают, что, как и в случае с любой новой технологией, результаты не всегда оказываются точными на все 100%. Именно поэтому приложение доступно только для владельцев смартфонов Pixel, так как в компании надеются получить больше отзывов от первых пользователей.

«С тех пор, как мы анонсировали Lookout в прошлом году», – отметил Патрик Клари, – «мы работаем над тестированием и улучшением качества результатов приложения».

Приложение предназначено для того, чтобы помочь его пользователям узнать больше информации о новом для них пространстве, читать тексты и документы, а также выполнять повседневные задачи, такие как приготовление пищи, уборка и покупка товаров.

Lookout использует машинное зрение, применяя камеру устройства и датчики для распознавания объектов и текста.

Что дальше: команда продолжит улучшать приложение. Разработчики также нуждаются в обратной связи от пользователей. «Нам очень интересно услышать ваши отзывы и узнать о случаях, когда Lookout работает хорошо (или не очень)».

Он доступен для скачивания в Google Play.