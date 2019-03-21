Мэр Кемерова получил поручение от губернатора Кузбасса в Инстаграме

Сергей Цивилев, губернатор Кузбасса, получив обращение от жительницы Кемерова, решил поручить мэру города Илье Середюку разобраться в ситуации через соцсеть Instagram.

Глава региона потребовал от руководителя населенного пункта как можно скорее решить данный вопрос, а потом доложить ему о результатах. Чтобы мэр его точно услышал, он отметил аккаунт Середюка в опубликованном сообщении.

Сама жалоба состоит в том, что управляющая компания, обслуживающая многоэтажный дом на улице Шахтеров, все никак не может отремонтировать пандус для людей с ограниченными возможностями. Кемеровчанка передвигается на инвалидной коляске и у нее все время появляются трудности с попаданием в здание, так как пандус либо не чистят от снега, либо к нему невозможно подъехать. К тому же он находится в аварийном состоянии.