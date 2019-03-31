Макгрегор назвал Нурмагомедова крысой

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов подвергся оскорблениям со стороны бывшего чемпиона, ирландца Конора Макгрегора, недавно завершившего свою карьеру.

Макгрегор на своей странице в Twitter написал следующее: «У тебя отобрали деньги, и твоим братьям выцарапали глаза, когда ты дрался со мной, маленькая крыса. Вива Лас-Вегас. Скоро будет крутая вечеринка».

Последний поединок Макгрегора перед его уходом состоялся именно против Нурмагомедова. Бой проходил 6 октября в США во время турнира UFC 229. Применив в четвёртом раунде удушающий приём, россиянин выиграл. После боя между бойцами и их командами возник конфликт, перешедший в массовую драку за пределами ринга. За потасовку участники получили дисквалификацию и штраф.