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Макгрегор назвал Нурмагомедова крысой

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Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов подвергся оскорблениям со стороны бывшего чемпиона, ирландца Конора Макгрегора, недавно завершившего свою карьеру.

Макгрегор на своей странице в Twitter написал следующее: «У тебя отобрали деньги, и твоим братьям выцарапали глаза, когда ты дрался со мной, маленькая крыса. Вива Лас-Вегас. Скоро будет крутая вечеринка».

Последний поединок Макгрегора перед его уходом состоялся именно против Нурмагомедова. Бой проходил 6 октября в США во время турнира UFC 229. Применив в четвёртом раунде удушающий приём, россиянин выиграл. После боя между бойцами и их командами возник конфликт, перешедший в массовую драку за пределами ринга. За потасовку участники получили дисквалификацию и штраф.

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