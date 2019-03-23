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КОСМОС

Люди проведут в кровати 2 месяца в рамках нового эксперимента NASA

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Представители НАСА поведали прессе о новом эксперименте с участием будущих астронавтов. Им предстоит на протяжении двух месяцев неподвижно лежать на кровати.

Исследователи отмечают, что это задание кажется простым лишь на первый взгляд, так как нулевая активность мышц приведет к их атрофии, а кровь перестанет правильно циркулировать в теле. Однако этот опыт нужно провести уже сейчас, ведь в будущем астронавтам, которые примут участие в полете на Марс, придется провести при нулевой гравитации несколько месяцев.

Эксперимент начнется уже 25 марта. В нем примут участие 24 добровольца. Они пролежат на кроватях около 60 дней в немецком медицинском центре. За ними будут постоянно следить врачи и исследователи. После этого опыта им предстоит пройти стадию восстановления продолжительностью около одного месяца.

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