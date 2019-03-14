Лучшие бюджетные рестораны Москвы

Бюджетные рестораны Москвы – места, где можно отдохнуть, приятно провести время, попробовать блюда различных кухонь. Представляем вам места, отлично подходящие для встреч с друзьями, семейных ужинов и романтических свиданий:

Гадкий Койот

Посещение этого места можно сравнить с настоящим взрывом эмоций. Зажигательная атмосфера, приемлемые цены, огромный выбор крепких напитков, непревзойденная музыка и американский стиль — всё это сделает ваш вечер незабываемым. Бар Гадкий Койот — место, в котором вы всегда сможете получить заряд бодрости, а успевшие стать доброй традицией танцы на барной стойке это то, что лучше хотя бы один раз увидеть в живую!😉

Fry Day Cafe

Это семейное кафе с игровой зоной для детей занимает весь 4 этаж в ТЦ «Цитрус». Можно попробовать блюда европейской, итальянской, японской и американской кухонь, есть детское меню. Средний чек 800 р (без напитков). Отлично подходит как для семейного отдыха, так и для проведения веселых детских праздников.

Грабли

Ресторан русской кухни на Семеновской площади порадует своих посетителей не только едой, но и обилием зелени в интерьере. Заведение с самообслуживанием, поэтому Вам не придется долго ждать своего заказа. Хочется отметить выбор десертов и выпечки из собственной кондитерской, а также большое количество вегетарианских блюд. Средний чек без напитков 500 рублей.

Пита-бар Meat Me

В заведении представлены блюда турецкой, греческой, ближневосточной, израильской и средиземноморской кухни – настоящая квинтэссенция вкусов! Но пита с разными начинками здесь – главное блюдо. Средний чек до 700 рублей (без напитков). Все это по адресу ул. Шаболовка, 29к2.

Вай мэ!

Стоит заглянуть сюда, чтобы попробовать блюда грузинской кухни по демократичным ценам. Владельцы сделали все, чтобы здоровая и вкусная грузинская кухня была доступна всем. А о готовности заказа в этой сети ресторанов вам сообщит пейджер. Не забудьте скачать приложение «Вай мэ!», чтобы не пропустить новости и акции. Средний чек 700 рублей (без напитков).

Мандарин. Лапша и утки

Атмосферный ресторан китайской и паназиатской кухни порадует своих гостей демократичными ценами, а интерьер приятно удивит. Посетителям предлагается около пятидесяти разновидностей китайской «пасты» и тридцати позиций блюд, в состав которых так или иначе входит мясо птицы, в прочем, о главных блюдах заведения понятно по названию. «Мандарин. Лапша и утки» — отличное место для проведения деловых встреч или праздников, семейного отдыха, а также романтических свиданий. Адрес – Большой Черкасский д. 5. Средний чек 700 рублей (без напитков).

Урюк

Настоящая чайхана на Ленинградской. В меню представлены блюда европейской и восточной кухонь. Блюда Грузии, Узбекистана и Ливана, никого не оставят равнодушным. Для гостей на автомобиле предусмотрена удобная парковка, в ресторане работает wi-fi. Приходите в это уютное место с компанией друзей или на семейный ужин – не пожалеете!