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Куницкая одержала победу на турнире UFC Fight Night 146

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Яне Куницкой, бойцу из России, удалось одолеть американку Марион Рено в ходе очередного турнира UFC, который прошел в американском штате Канзас. Поединок состоялся 9 марта.

Россиянка смогла продержаться все пять раундов, нанеся своей сопернице немало точных ударов. Правда, разрыв оказался не очень большим. Согласно подсчетам судей спортсменка из РФ попала 29 раз, а американка – 28.

За свою профессиональную карьеру Куницкая провела 16 боев, из которых 12 закончились ее победой, причем 7 раз она нокаутировала своих соперниц. Что касается Рено, то она участвовала в 13 поединках и 4 из них завершились ее поражением.

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