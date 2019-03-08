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Ксения Собчак и Максим Виторган сообщили о расставании

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Ксения Собчак, российский политик и ведущая, и Максим Виторган, киноактер, решили публично сообщить о том, что они расстаются. Данная информация была размещена в соцсети «Инстаграм».

В опубликованном посте отмечается, что телезвезды уже давно проживают раздельно, но пока они были вместе, то старались сохранять верность друг другу. Указывается также, что артисты не станут делить нажитое имущество и сына – они продолжат растить его вместе.

В начале прошлого месяца Собчак сообщила, что не играет роли, живет ли она вместе с Виторганом или нет, так как он все равно будет для нее родным человеком и отцом их ребенка. Телеведущая отметила, что знает детей своего супруга от прошлого брака и регулярно общается с ними. Когда ей задали вопрос о собственном сыне, то она сообщила, что будет делать все возможное, чтобы он рос счастливым.

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