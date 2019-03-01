Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Криминалисты СКР назвали причину гибели группы Дятлова

Дата:

Криминалисты Следственного комитета России, взявшиеся за расследование гибели группы Дятлова, пришли к выводу, что туристы умерли из-за схода снежной лавины и отсутствия опыта.

Согласно версии, опубликованной СК РФ, первый отряд группы погиб возле костра, не имея еды, одежды и возможности поддерживать огонь, а второй, который возглавлял сам Игорь Дятлов, пробовал добраться до заваленной снегом палатки через ураган. Третий отряд, пытаясь найти надежное укрытие, провалился в сугроб.

По мнению следователей, группа имела слишком малый опыт для осуществления перехода через горы, который должен был продлиться почти 21 день. К тому же туристы не обладали нужным для этого снаряжением и проработанной картой. Однако основной ошибкой стало решение заночевать на горном склоне в условиях бурана.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Американский эсминец оказался между двумя фрегатами ВМФ РФ
  2. Зеленский уверен в неизбежности переговоров Украины с Россией
  3. Гражданская версия пистолета «Удав» появится в 2020 году

Эти новости могут вас заинтересовать

В Сочи рассказали о причинах отсутствия решетки на ливневке в месте гибели ребенка

ВМС Украины провели учения вблизи границы с Крымом

Семья напавшего на колледж студента решит, где его похоронить

Евгения Кузнецова признали второй звездой дня в НХЛ

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках

Выберите меню футера из меню WP