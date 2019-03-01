Криминалисты СКР назвали причину гибели группы Дятлова

Криминалисты Следственного комитета России, взявшиеся за расследование гибели группы Дятлова, пришли к выводу, что туристы умерли из-за схода снежной лавины и отсутствия опыта.

Согласно версии, опубликованной СК РФ, первый отряд группы погиб возле костра, не имея еды, одежды и возможности поддерживать огонь, а второй, который возглавлял сам Игорь Дятлов, пробовал добраться до заваленной снегом палатки через ураган. Третий отряд, пытаясь найти надежное укрытие, провалился в сугроб.

По мнению следователей, группа имела слишком малый опыт для осуществления перехода через горы, который должен был продлиться почти 21 день. К тому же туристы не обладали нужным для этого снаряжением и проработанной картой. Однако основной ошибкой стало решение заночевать на горном склоне в условиях бурана.