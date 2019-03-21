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Кошмарное состояние детской больницы в Воронеже показали на фото

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В Воронеже местные жители опубликовали в Сети фотографии, на которых демонстрируется кошмарное состояние детской больницы, находящейся в центральном районе города.

На размещенных кадрах демонстрируются внутренние помещения Центра охраны зрения детей, которые разваливаются буквально на глазах. На снимках можно увидеть огромные трещины, отвалившуюся от стен краску, изношенный линолеум и старые предметы мебели. По словам автора фотографий, в больнице работают отличные добродушные специалисты, однако им приходится трудиться в ужасных условиях.

«Снимки показывают состояние коридора, однако, в палатах ситуация не лучше. Пластиковые окна просто вставлены в проемы без каких-либо дополнительных работ», – добавляет пользователь, разместивший фотографии.

Кадры были опубликованы на сайте «Блокнот-Воронеж«. Издание получило снимки от одного из жителей города, обратившегося к редакции сайта.

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