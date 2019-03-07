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Конструкторы установили на танк «Армата» санузел

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Тяжелая техника, созданная на базе «Арматы», была оснащена инженерами современными санузлами. Необходимость в данном элементе обусловлена долгим пребыванием танкистов внутри танка.

Главным ограничением в боевых машинах являлось отсутствие возможности справлять естественные нужды. Обойти его удалось лишь в новых танках, производство которых недавно было запущено на российских предприятиях. В текущем году на вооружение будут приняты двенадцать Т-14 «Армата».

Первая демонстрация Т-14 была осуществлена около четырех лет назад. Эта техника способна уничтожать бронирование цели, фортификации, живую силу и укрепления. На сегодняшний день данный танк не имеет аналогов на планете.

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