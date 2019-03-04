Как создать интернет-магазин изделий ручной работы, когда не хватает денег и времени

Сделать заработок на товарах ручной работы стабильным с одними лишь досками объявлений и онлайн-дистрибьюторами непросто- это требует больших затрат времени. Собственный интернет-магазин даст намного больше преимуществ, а с бесплатным конструктором его можно легко создать даже самостоятельно.

Как показывает практика, доверие покупателей вызывают те продавцы, работы которых можно посмотреть в открытом доступе на сайте. Это позволяет лучше оценить уровень мастерства, определиться с выбором, даёт больше информации и говорит о том, что человек подходит к работе ответственно.

Реально ли создать интернет магазин с нуля самостоятельно?

Часто для мастеров хенд-мейда заказать сайт с нуля у разработчика оказывается слишком дорого, а учиться этому самому –означает отнять у себя львиную долю времени. В таких случаях идеальное решение- это бесплатный конструктор сайтов, который позволит быстро создать интернет магазин на профессиональном уровне. Лучшим выбором в этом направлении является платформа Set Sale.

Конструктор идеально подходит для большинства DIY-товаров:

• косметики и мыла ручной работы, бомбочек для ванн и домашних SPA-процедур;

• артов и принтов для печати на одежде, сумках, посуде, текстиле;

• украшений и подарочных коробок, бьюти-боксов;

• свечного бизнеса, сладостей и тортов на заказ;

• традиционных изделий ручной работы (резьба по дереву, отделка кожи, роспись керамики, вышивка, прочее).

Платформа создана целенаправленно для продаж и продвижения товаров. Каждый клиент получает индивидуальное сопровождение от службы поддержки и пошаговые инструкции о том, как создать интернет магазин самому. Отзывы о Setsale.ru отмечают простоту и широкий полезный функционал, а главное – эффективность готовых сайтов.

Возможности конструктора Set Sale

Желающим создать интернет магазин самому с нуля сервис предлагает массу преимуществ. Для работы не требуется опыт или специальные навыки- разобраться с функционалом Set Sale реально за день-два, а в случае возникновения вопросов можно обратиться за консультацией к техподдержке, которая находится на связи 24/7. Дизайн сайта будет действительно уникальным – здесь нет обязательных шаблонов, а блоки передвигаются и размещаются где угодно. Как разместить каталоги и категории, какие вставить фильтры, какой вид будет иметь витрина – ограничений для фантазии нет. В этом заключается главное отличие Set Sale от других подобных конструкторов.

Работа с карточками товаров хенд-мейд занимает минимум времени и усилий, все нужные кнопки и настройки на виду. Полноценное управление контентом (страницы, разделы, баннеры и логотип, кнопки перехода на социальные сети), отсутствие ограничений для фотогалереи. Есть настройки отображения фотографий, миниатюр и превью, а ещё удобное форматирование текстов в редакторе, похожем на MS Word.

Следующий плюс – в конструкторе предусмотрено подключение онлайн агрегатора Робокасса, а также виджетов более 20 популярных служб доставки. Искать плагины и разбираться, как подключить их самостоятельно, не придётся. И самое важное, в конструкторе интернет-магазинов Set Sale есть необходимые инструменты для SEO-оптимизации. Для поисковых систем оптимизируется каждая страница сайта.

Set Sale можно пользоваться абсолютно бесплатно, если одновременно в продаже будет находиться до 10 товаров ручной работы. Первый месяц открыт доступ к полным возможностям платформы, чтоб позволяет каждому решить для себя, какой пакет будет оптимальным. Это отличная возможность прямо сейчас попробовать создать интернет магазин с нуля самостоятельно и сделать первый шаг к увеличению продаж.