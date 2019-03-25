Исследователи выяснили возраст настоящего взросления людей

Эксперты из Великобритании выяснили, что с точки зрения психофизиологических характеристик взрослыми могут считаться только люди старше тридцати лет.

Согласно словам ученых процесс взросления основан на изменениях, которые происходят в человеческом мозге, и их продолжительность может составить более десяти лет. При достижении человеком восемнадцати лет эти изменения не начинаются и не завершаются. Однако исследователи пока не могут определить точный возраст взросления.

Нейробиологи добавляют, что разницу между людьми в возрасте восемнадцати и тридцати лет можно увидеть без особых проблем. Они отмечают, что в скором времени многие государства начнут сдвигать нормы «взрослости», заново подстраивая под них здравоохранение и образование.