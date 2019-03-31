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ТЕХНОЛОГИИ

Испытания гигантского рельсотрона сняли на видео в Турции

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В сети появилось видео о прошедших в Турции тестовых испытаниях модернизированной электромагнитной пушки SAHI 209 BLOCK II. Информация об итогах испытания на данный момент недоступна.

Установка представляет собой расположенную на прицеп-трале башню, имеющую ствол большого диаметра. Устройство способно стрелять 35-мм снарядами массой до 1 килограмма. Дальность выстрела может достигать 50-ти километров. Основным предназначением рельсотрона планируется использование в системах противовоздушной обороны.

Вооружение подобного вида считается перспективным и активно развивается многими мировыми державами. В феврале 2018 года сообщалось о тестировании аналогичной системы в Китае, где установка была помещена на десантный корабль военно-морского флота. США и Россия также занимаются разработкой электромагнитного оружия.

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