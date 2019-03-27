Индия сбила спутник и назвала себя космической державой

В рамках своего недавнего выступления индийский премьер-министр Нарендра Моди сообщил о том, что Индии удалось сбить спутник, находившийся на орбите Земли.

Согласно заявлениям Моди теперь Индия входит в список государств, которые обладают оружием против спутников, а, следовательно, является четвертой космической сверхдержавой наряду с КНР, США и РФ. Сбитый аппарат находился на низкой планетарной орбите.

Премьер добавил, что спутник летел на высоте около трехсот километров над поверхностью Земли. Для его уничтожения была использована ракета индийской разработки. Снаряд смог сбить космический аппарат уже спустя 3 минуты после запуска. Моди отметил, что данные тесты не направлены против других стран и не нарушают никаких международных соглашений.