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ТЕХНОЛОГИИ

Ил-112В успешно совершил первый полет

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Военно-транспортный самолёт Ил-112В завершил свои первые лётные испытания в Воронеже, несмотря на неблагоприятные климатические условия. Событие можно назвать историческим — со времён СССР самолёт подобного плана впервые был построен в нашей стране.

За время испытаний, длившихся около часа, экипаж под руководством пилота Николая Куимова совершил три круга и дважды приближался к земле на расстояние 50-ти метров, имитируя посадку.

Разработка Ил-112В ведётся с 2014 года, он предназначен для замены устаревшего украинского Ан-26 и превосходит его по множеству параметров. В будущем планируется, что он сможет конкурировать и с известными мировыми представителями аппаратов данного класса.

Для парка военной авиации потребуется как минимум 100 новых самолётов, ВАСО намерены начать массовое строительство в 2020 году, постепенно заменяя Ан-26.

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