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Игрок «Спартака» Ананидзе спас жизнь футболисту швейцарской сборной

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Джано Ананидзе, игроку «Спартака» и грузинской сборной, удалось спасти футболиста швейцарской команды Фабиана Шеру в рамках игры отборочного этапа Евро-2020.

Ударившись об Джемала Табидзе в ходе первого тайма, швейцарский игрок упал на поле и потерял сознание. Затем выяснилось, что у него также запал язык. Рядом с ним в тот момент находился Ананидзе, который оказал пострадавшему первую помощь, вытащив у него язык, чтобы он не задохнулся. Далее к футболисту подошли врачи, которые быстренько поставили Шера на ноги.

После матча Шер отметил, что ничего не помнит, так как находился без сознания. Он добавил, что у него до сих пор побаливает скула, а на лбу образовалась шишка, однако эти травмы стоили того. Отметим, что Швейцария обыграла Грузию со счетом 2:0.

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