Художница опубликовала фото шикарных цветочных корон для животных

Первая цветочная корона, созданная профессором колледжа Ярели, предназначалась для ее австралийской овчарки Фрейи. Она была сделана специально для щенка, чтобы у ее хозяйки появилась возможность снять несколько забавных фотографий для социальной сети Instagram. Однако она даже не подозревала, что вскоре ее маленькое хобби превратится в настоящий прибыльный бренд.

Калифорнийская компания Freya’s Floral Company в настоящее время предлагает широкий ассортимент цветочных корон, как для людей, так и для животных. «Я получила так много положительных отзывов от незнакомых мне людей, что решила начать делать короны для других собак, чтобы распространять свою любовь по всему миру», – отметила Ярели.

Талантливая художница использует искусственные цветы для создания нежных и роскошных композиций, даже предлагая клиентам индивидуальные дизайны. Ярли утверждает, что каждая корона, которую она делает, по-своему уникальна – это относится даже к тем изделиям, которые были сотворены ею из одного и того же набора цветов, имеющих различные композиции.

С тех пор, как Ярели начала предлагать цветочные короны широкой публике, многие захотели украсить свою собаку эти волшебным аксессуаром. Пожалуй, одной из величайших моделей, которая крайне быстро разрекламировала эти цветочные аксессуары, стал Леонидас – популярная звезда Instagram из Чикаго. Лео является котом породы мейн-кун с почти 150 тысячами подписчиков в социальной сети.

Он недавно позировал перед публикой в цветочных коронах от Freya’s Floral Company, собрав тысячи лайков от людей со всего света. Лео показал свое безупречное чувство вкуса и мечтательный взгляд котенка.