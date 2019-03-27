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ГАДЖЕТЫ

Huawei анонсировала свои первые «умные» очки

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Компания Huawei из КНР сделала неожиданный анонс в рамках своей недавней пресс-конференции – она представила smart-очки.

Внешне новый гаджет не сильно отличается от простых очков для улучшения зрения, однако внутренне представляет собой сложное техническое устройство, в котором имеются динамики, микрофон и даже модуль для зарядки в беспроводном режиме. К тому же дизайн девайса разрабатывался опытными специалистами из Gentle Monster.

По словам представителей компании, «умные» очки можно подключить к своему смартфону и слушать с помощью них различные композиции и принимать звонки. Они также позволяют работать с голосовыми помощниками. Кнопок на гаджете нет, так как он управляется с помощью сенсоров, находящихся по его бокам.

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