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Губернатор Закарпатья вырвал фото, которое активист пытался передать Порошенко

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Геннадий Москаль, руководитель Закарпатья, вырвал фотоснимок из рук одного из активистов, который попытался передать его Петру Порошенко, украинскому лидеру.

Данный инцидент был запечатлен на видео, которое затем появилось в соцсети «Фейсбук». По словам автора ролика, происшествие случилось в рамках приезда президента в Ужгород. На размещенных кадрах можно увидеть, как Порошенко проходит мимо людей и протягивает им руку для приветствия. Внезапно кто-то выкрикивает имя блогера Анатолия Шария, а другой мужчина начинает протягивать главе государства изображение. Однако Москаль успевает вырвать фото и кинуть его в другую сторону.

Политики на Украине уже не в первый раз демонстрируют агрессивную реакцию, когда слышат имя блогера. Ранее Порошенко сильно похлопал по плечам девушку, которая попыталась спросить его о Шарии. Он также потребовал у нее назвать свое имя и адрес проживания.

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