Губернатор Закарпатья вырвал фото, которое активист пытался передать Порошенко

Геннадий Москаль, руководитель Закарпатья, вырвал фотоснимок из рук одного из активистов, который попытался передать его Петру Порошенко, украинскому лидеру.

Данный инцидент был запечатлен на видео, которое затем появилось в соцсети «Фейсбук». По словам автора ролика, происшествие случилось в рамках приезда президента в Ужгород. На размещенных кадрах можно увидеть, как Порошенко проходит мимо людей и протягивает им руку для приветствия. Внезапно кто-то выкрикивает имя блогера Анатолия Шария, а другой мужчина начинает протягивать главе государства изображение. Однако Москаль успевает вырвать фото и кинуть его в другую сторону.

Политики на Украине уже не в первый раз демонстрируют агрессивную реакцию, когда слышат имя блогера. Ранее Порошенко сильно похлопал по плечам девушку, которая попыталась спросить его о Шарии. Он также потребовал у нее назвать свое имя и адрес проживания.