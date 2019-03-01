Гражданская версия пистолета «Удав» появится в 2020 году

Михаил Левшунов, заместитель главы ЦНИИТОЧМАШ, сообщил, что уже в следующем году может быть разработан гражданский вариант нового пистолета «Удав», созданного в РФ.

В рамках беседы с представителями прессы замглавы отметил, что если не случится никаких непредвиденных событий, то в 2020 году должен будет выйти гражданский «Удав». Этот самозарядный 9-миллиметровый пистолет создан российскими специалистами и на 100 процентов состоит из комплектующих, изготавливаемых в России. Он уже прошел госиспытания и совсем скоро будет принят на вооружение.

Гражданский вариант будет соответствовать всем нормам и стандартам для профессионального использования спортсменами-стрелками. Эксперты отмечают, что новинка обладает высокими техническими параметрами, которые позволят ей конкурировать с оружием многих других известных брендов.