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Глава Тувы рассказал о фирменном шашлыке Путина

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В ходе экономического форума, проходящего в Красноярске, руководитель Тувы Шолбан Кара-оол решил рассказать представителям прессы, как Владимир Путин, российский лидер, отдохнул в тайге.

Глава республики отметил, что Путину нравится самому делать шашлык и подготавливать маринад к нему. Согласно его словам шашлык у президента выходит отменным, однако он не стал рассказывать секрет маринада. Он добавил, что даже в походе лидер государства пьет фирменный кофе, приготовленный в турке.

Кара-оол также отметил, что президенту очень понравился национальный чай тувинцев. На отдыхе глава региона варил его по рецепту своей бабушки. Напомним, что Путин несколько раз посещал республику, чтобы отдохнуть на природе. В последний раз он побывал в Туве в конце прошлого лета.

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