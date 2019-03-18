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Гаттузо прокомментировал потасовку между Кессье и Бильей

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Дженнаро Гаттузо, основной тренер «Милана», решил прокомментировать конфликт, который возник между игроками клуба Лукасом Бильей и Франком Кессье, сидевшими на скамейке запасных.

Инцидент случился в рамках игры с «Интером», в которой «Милан» проиграл со счетом 2:3. По словам тренера, его сильно расстроила потасовка, возникшая между членами одной команды. Он добавил, что это полностью противоречит его видению футбола, так как спортсменам необходимо «уважать тех, с кем они делят раздевалку».

В беседе с прессой Гаттузо отметил, что люди могут критиковать его стратегии и тактику, однако он всегда старался построить собственную карьеру на создании слаженной командной работы и уважении. По этой причине лично для него «Милан» в тот день потерпел не одно, а сразу два поражения.

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