Франция резко упала в рейтинге ЛГБТ-дружелюбия после гомофобных атак

Всплеск нападений на гомосексуалистов во Франции за последний год привел к тому, что данная страна упала сразу на одиннадцать позиций в годовом индексе гей-путешествий.

В Spartacus Gay Travel Index 2019 французское государство оказалось на семнадцатой строчке, а ведь всего год назад оно находилось на шестом месте.

Канада, Португалия и Швеция – это самые дружественные страны для ЛГБТ-путешественников, поэтому они заняли первые места в последней редакции руководства.

Тринадцать стран, большинство из которых расположены в Европе, оказались на четвертой и последующих строчках.

Причинами резкого падения Франции в рейтинге стали рост числа нападений гомофобов и отсрочка парламентских дебатов по законам о биоэтике, в частности, по поводу искусственного оплодотворения, которое в настоящее время в стране ограничено только гетеросексуальными парами.

В вышеуказанном индексе присутствуют 197 стран, распределенных по 14 критериям, включая антидискриминационные законы, законы о браке и гражданском партнерстве, законы об усыновлении, права трансгендеров и их возможные преследования.

Соединенные Штаты опустились с 39-го места на 47-е.

Чечня заняла последнее место среди 197 стран, перечисленных в берлинском справочнике «Спартак», который предоставляет советы для путешественников-геев на своем веб-сайте и в мобильном приложении.

В частности, прошлой осенью во французской столице всего за несколько недель произошел настоящий всплеск гомофобных нападений.

Эти атаки получили широкое освещение во французских СМИ отчасти потому, что некоторые из жертв решили поделиться информацией о нападениях, опубликовав фотографии своих травм в социальных сетях.

6 октября в 19-м округе столицы произошло гомофобное нападение, в котором два целовавшихся горожанина нетрадиционной ориентации подверглись насильственным действиям со стороны двух человек. В результате они получили серьезные ранения ребер и лица.

Затем, 8 октября, две молодые женщины были избиты публично по той же причине, а 13 октября в 15-м округе мужчина подвергся нападению за нанесение макияжа.

Однако в то же время парижская полиция заявила, что с начала 2018 года количество гомофобных нападений в действительности сократилось по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Но группы по защите прав геев посоветовали с осторожностью смотреть на официальные цифры.

«Мы должны осторожно относиться к цифрам, потому что ряд жертв гомофобных действий не обращаются в полицию», – отметил президент благотворительной организации по защите прав геев SOS Homophobie Джоэль Деумье.