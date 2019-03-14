Физики доказали, что объективной реальности не существует

Ученым удалось впервые осуществить эксперимент, который смог доказать парадокс друга Вигнера, указывающий на то, что двое исследователей могут одновременно видеть два состояния одинаковой физической системы.

В опыте Юджина Вигнера отмечается, что один из специалистов (так называемый друг Вигнера) следит за состоянием фотона, который может обладать как горизонтальной, так и вертикальной поляризацией. Однако до его измерения он может находиться сразу в двух состояниях (в суперпозиции). Вигнер же наблюдает за этим опытом издалека, поэтому не знает, какой результат окажется у его коллеги. Более того, с его точки зрения частица и весь лабораторный комплекс находятся в суперпозиции даже после получения результата. Таким образом, исследователи оказываются в реальностях, которые противоречат друг другу.

Ученым удалось воспроизвести этот мысленный эксперимент, используя 6 запутанных фотонов, в двух лабораториях. В итоге они смогли подтвердить вышеуказанный парадокс и опровергнуть существование объективной реальности, по крайне мере, по отношению к квантовым объектам.