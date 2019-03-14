Здесь рождаются новости.
Главная
НАУКА

Физики доказали, что объективной реальности не существует

Дата:

Ученым удалось впервые осуществить эксперимент, который смог доказать парадокс друга Вигнера, указывающий на то, что двое исследователей могут одновременно видеть два состояния одинаковой физической системы.

В опыте Юджина Вигнера отмечается, что один из специалистов (так называемый друг Вигнера) следит за состоянием фотона, который может обладать как горизонтальной, так и вертикальной поляризацией. Однако до его измерения он может находиться сразу в двух состояниях (в суперпозиции). Вигнер же наблюдает за этим опытом издалека, поэтому не знает, какой результат окажется у его коллеги. Более того, с его точки зрения частица и весь лабораторный комплекс находятся в суперпозиции даже после получения результата. Таким образом, исследователи оказываются в реальностях, которые противоречат друг другу.

Ученым удалось воспроизвести этот мысленный эксперимент, используя 6 запутанных фотонов, в двух лабораториях. В итоге они смогли подтвердить вышеуказанный парадокс и опровергнуть существование объективной реальности, по крайне мере, по отношению к квантовым объектам.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Ученые назвали древнюю Землю адом
  2. Ученые: 2610 лет назад по Земле ударил солнечный супер-шторм
  3. Японские и российские ученые значительно продвинулись в возрождении мамонтов

Эти новости могут вас заинтересовать

Ученые обнаружили в Новой Зеландии утерянное «восьмое чудо света»

Наконец-то раскрыта загадка Бермудского треугольника!

Ген «шестого чувства» обнаружен

Как на самом деле были построены египетские пирамиды?

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках