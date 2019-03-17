Facebook удалил 1,5 миллиона видеороликов теракта в Новой Зеландии

Всего за 24 последних часа сотрудники Facebook удалили свыше полутора миллиона видеороликов, демонстрирующих террористический акт, произошедший в Новой Зеландии.

Мии Гарлик, представитель крупнейшей соцсети в мире, сообщила, что с момента происшествия на сайте было удалено огромное количество записей теракта, причем 1,2 миллиона удалось заблокировать еще на этапе их загрузки. Она добавила, что администрация «Фейсбука» продолжает работать на круглосуточной основе для удаления столь жестокого контента.

В социальной сети заявили, что ролики удаляются из-за уважения к людям, которые потеряли своих родных и близких в этом инциденте. Блокировкой роликов занимаются и другие соцсети, включая «Твиттер» и «Ютуб».