Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Facebook удалил 1,5 миллиона видеороликов теракта в Новой Зеландии

Дата:
Есть видео

Всего за 24 последних часа сотрудники Facebook удалили свыше полутора миллиона видеороликов, демонстрирующих террористический акт, произошедший в Новой Зеландии.

Мии Гарлик, представитель крупнейшей соцсети в мире, сообщила, что с момента происшествия на сайте было удалено огромное количество записей теракта, причем 1,2 миллиона удалось заблокировать еще на этапе их загрузки. Она добавила, что администрация «Фейсбука» продолжает работать на круглосуточной основе для удаления столь жестокого контента.

В социальной сети заявили, что ролики удаляются из-за уважения к людям, которые потеряли своих родных и близких в этом инциденте. Блокировкой роликов занимаются и другие соцсети, включая «Твиттер» и «Ютуб».

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Губернатор Закарпатья вырвал фото, которое активист пытался передать Порошенко
  2. США отправили в Сирию самолеты-невидимки F-117 для обмана C-400
  3. В России начали создание новых фрегатов, способных нести до 48 крылатых ракет

Эти новости могут вас заинтересовать

Роналду провел первую тренировку в составе «Ювентуса»

Неизданный рассказ Хемингуэя опубликуют в Strand Magazine

В Красноярске введен режим «черного неба»

Порошенко показал, как кормят украинских солдат по стандартам НАТО

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках