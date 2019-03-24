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НАУКА

Эксперты назвали малоизвестные факты о «Титанике»

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Специалисты решили опубликовать несколько фактов, которые связаны с затонувшим лайнером «Титаник» и неизвестны большинству пользователей.

К примеру, исследователи считают, что маршрут корабля пересекся с айсбергом из-за полной Луны. Не исключено, что земной спутник создал мощные приливы, которые послали огромные льдины на юг. Согласно следующему факту на денежную кассу, собранную фильмом Джеймса Кэмерона, можно было создать 11 подобных судов.

Дайверам удалось найти почти 5 тысяч разнообразных артефактов с «Титаника», общая стоимость которых составила около 200 миллионов долларов. Моргану Робертсону удалось предвидеть гибель лайнера в своей книге, выпущенной в 1898 году. Он написал об огромном корабле «Титан», потерпевшем кораблекрушение.

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