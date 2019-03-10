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Дос Сантос нокаутом победил Льюиса на турнире UFC Fight Night 146

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Джуниору Дос Сантосу, бывшему обладателю чемпионского пояса UFC, удалось одолеть американского бойца Деррика Льюиса, отправив его в технический нокаут.

Поединок между бразильцем и американцем состоялся в рамках очередного турнира UFC, проходящего в Уичито (США). Уже в самом начале боя бразильский спортсмен начал сильно теснить своего соперника, а во 2-м раунде судья решил остановить бой, так как Льюис уже не мог продолжать драться.

За всю свою профессиональную карьеру Дос Сантос принял участие в 26 поединках, причем, только пять из них закончились его поражением. Американец провел 28 боев, из которых 21 схватка завершилась его победой.

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