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ТЕХНОЛОГИИ

Дальность действия ослепляющего оружия «Филин» увеличат в полтора раза

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Представители «Росэлектроники» рассказали о том, что специалисты холдинга сейчас работают над новыми версиями ослепляющего оружия «Филин» с гораздо большей дальностью действия.

Согласно словам работников компании у станции визуально-оптических помех будут уменьшены габариты и масса, а также снижено потребление электроэнергии. Они добавили, что инженеры уже почти завершили установку верифокального объектива, способного повысить силу излучателя в 1,5 раза и увеличить угол воздействия.

При разработке этого вооружения применялась модульная архитектура, которая дает возможность разработчикам создавать множество моделей одной станции для выполнения разных задач. В будущем могут появиться упрощенные варианты «Филина» для использования в гражданской сфере.

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