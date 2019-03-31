Читатели британских СМИ оценили флешмоб российских учителей в купальниках

В нескольких СМИ Великобритании решили рассказать о проходящем в России флешмобе учителей, публикующих фотографии в купальниках, желая поддержать уволенную коллегу.

Читатели британских изданий начали активно обсуждать данное событие. Многие пользователи были восхищены красотой педагогов, работающих в российских школах. Некоторые из них сообщили, что хотят возвратиться в свои школьные годы, но на этот раз, чтобы они прошли уже в России.

Комментаторы также решили поддержать Татьяну Кувшинникову, которой пришлось уволиться из школы после публикации фотографии в купальном костюме. Они отметили ее снимки абсолютно не провокационные и демонстрируют лишь ее безобидное хобби.