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Читатели британских СМИ оценили флешмоб российских учителей в купальниках

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В нескольких СМИ Великобритании решили рассказать о проходящем в России флешмобе учителей, публикующих фотографии в купальниках, желая поддержать уволенную коллегу.

Читатели британских изданий начали активно обсуждать данное событие. Многие пользователи были восхищены красотой педагогов, работающих в российских школах. Некоторые из них сообщили, что хотят возвратиться в свои школьные годы, но на этот раз, чтобы они прошли уже в России.

Комментаторы также решили поддержать Татьяну Кувшинникову, которой пришлось уволиться из школы после публикации фотографии в купальном костюме. Они отметили ее снимки абсолютно не провокационные и демонстрируют лишь ее безобидное хобби.

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