Четвероного робота-гепарда научили делать сальто назад

Американские инженеры из MIT создали небольшого робота-гепарда и научили его делать заднее сальто, после которого он спокойно приземляется на все свои четыре металлические ножки.

По словам создателей машины, она является первым роботом на четырех ногах, который смог выполнить подобный трюк. Все благодаря невероятной гибкости его конечностей – он способен размахивать ими и высоко подпрыгивать на них.

Исследователи также отмечают, что сальто далеко не единственное достижение этой машины. Дело в том, что она может передвигаться по пересеченной местности на скорости, которая в два раза превышает среднюю скорость человека во время ходьбы. Именно по этой причине робота прозвали гепардом.