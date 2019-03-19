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БИОЛОГИЯ

Человеческий мозг способен ощущать магнитное поле благодаря альфа-ритмам

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Взято с Pixabay

Исследователи нашли у людей механизм магниторецепции, то есть наш мозг способен ощущать изменения, происходящие в магнитном поле Земли.

Специалистами был проведен эксперимент. Они построили особое помещение, где регулярно изменялась ориентация магнитного поля, причем его интенсивность оставалась неизменной. В результате ученые выяснили, что в зависимости от изменений этого поля активность мозга в альфа-диапазоне менялась от восьми до тринадцати герц.

Таким образом, исследователи пришли к выводу, что человек может чувствовать, когда земное магнитное поля изменяется. Однако пока что неясно, какая именно часть тела отвечает за оценку этих изменений. Возможно, для этого у нас существуют особые рецепторы, как у ряда птиц.

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