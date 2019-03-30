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Чеченский школьник поставил новый рекорд России

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Ислам Хамзатханов установил новый рекорд России, совершив наибольшее количество вертикальных оборотов на 360 градусов с отрывом рук от турника с результатом повторений 10 раз, сообщает издание «ГрозныйИнформ«.

Ислам учится в «Гимназии №2», расположенной в городе Грозном, и является участником Единой детско-юношеской организации «Юные Кадыровцы». По его словам, путь к рекорду занял около двух лет, был не самым простым и состоял из упорных ежедневных тренировок и отработке каждого движения на турнике.

В качестве источника мотивации огромную роль сыграл Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики, вдохновляя собственным примером. Глава постоянно создаёт условия для развития различных видов спорта и сам ведёт здоровый образ жизни.

В дальнейших планах Ислама — мировой рекорд, для достижения которого придётся приложить ещё больше усилий.

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