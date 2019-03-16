Бывший генпрокурор Украины посоветовал взять россиян в рабство

Святослав Пискун, украинский экс-генпрокурор, во время одного из местных телеэфиров призвал взять всех жителей Российской Федерации в рабство при неуплате ренты за земельные наделы Юрия Долгорукого.

Бывшему генеральному прокурору удалось найти способ пополнения сильно опустевшей казны государства. Он порекомендовал правительству потребовать от соседа ренту за использование якобы украинской земли. К ней он решил отнести Москву и Новгород, так как эти регионы раньше были освоены киевским князем Юрием Долгоруким.

По мнению Пискуна, необходимо рассчитать ренту за последние триста лет и отправить счет России. Он добавил, что если ей не удастся расплатиться, то нужно взять ее граждан в пожизненное рабство.