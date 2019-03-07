Бывшая любовница Гуфа Яна Шевцова боится, что заразилась ВИЧ от рэпера Jah Khalib

Ушедшая из телешоу «Дом-2» Яна Шевцова, которая называла себя возлюбленной рэп-исполнителя Гуфа, сообщила, что могла заразиться ВИЧ от певца Jah Khalib.

По словам экс-участницы популярного телепроекта, она познакомилась с музыкантом в соцсети, но ранее уже пересекалась с ним в реальной жизни. Девушка добавила, что вскоре переспала с рэпером, причем без использования средств контрацепции. Теперь она боится, что заразилась от него инфекцией.

В качестве доказательства своих слов Шевцова разместила в Сети изображение, на котором демонстрируется переписка с исполнителем. Однако точно неизвестно, с кем именно беседует Яна. Неизвестный собеседник отмечает, что вскоре он должен получить справку из больницы и просит девушку не устраивать скандал раньше времени.