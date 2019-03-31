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Business Insider рассказал о лучшем вооружении НАТО для противостояния России

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В информационном агентстве Business Insider назвали наиболее подходящее вооружение стран Североатлантического Альянса для возможного военного конфликта с Россией.

Первым делом они упомянули американские авианосцы серии Nimitz – в 2009 году был принят на вооружение 10-й подобный корабль. В список также вошли субмарины типа Virginia и современные системы ПВО «Патриот». Среди европейского вооружения были выбраны боевые самолеты Eurofighter Typhoon, которые, по мнению специалистов, способны на равных конкурировать с российскими Су-35.

Авторы статьи не забыли добавить в материал F-35, американский истребитель пятой генерации, обладающий передовым вооружением и использующий современные стелс-технологии. Для сдерживания потенциального врага предлагается использовать бомбардировщики B-2 и B-52.

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