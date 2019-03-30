Британские ВВС отправили истребители на перехват российских Ту-160

Британские военно-воздушные силы подняли в воздух свои истребители для перехвата бомбардировщиков Ту-160 ВКС РФ, пролетевших неподалеку от границ Великобритании.

Боевые самолеты вместе с Североатлантическим Альянсом осуществили сопровождение стратегических бомбардировщиков Российской Федерации вплоть до британских границ. Во время данной операции никаких инцидентов в воздухе не произошло.

ВВС Великобритании все время следят за полетами воздушных судов России в районе Британии. В последние дни они уже два раза поднимали свои самолеты в воздух. Российские бомбардировщики и истребители не нарушают границ других государств.