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Британские ВВС отправили истребители на перехват российских Ту-160

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Британские военно-воздушные силы подняли в воздух свои истребители для перехвата бомбардировщиков Ту-160 ВКС РФ, пролетевших неподалеку от границ Великобритании.

Боевые самолеты вместе с Североатлантическим Альянсом осуществили сопровождение стратегических бомбардировщиков Российской Федерации вплоть до британских границ. Во время данной операции никаких инцидентов в воздухе не произошло.

ВВС Великобритании все время следят за полетами воздушных судов России в районе Британии. В последние дни они уже два раза поднимали свои самолеты в воздух. Российские бомбардировщики и истребители не нарушают границ других государств.

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