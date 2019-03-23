Бомбардировщики ВВС США совершили полеты у западных границ России

Сразу 3 американских самолета B-52H, способных нести ядерное оружие, были замечены неподалеку от Калининградской области. Они пролетели над акваторией Балтийского моря.

Согласно сведениям, полученным с мониторинговых порталов, бомбардировщики поднялись в воздух с британской авиабазы, а затем направились в сторону Прибалтийских стран, пролетев через Германию и Нидерланды. Не долетев до российских границ около 160 километров, они поменяли свой курс и полетели в Швецию.

Военные эксперты считают, что экипажи самолетов ВВС США проводили учения, в рамках которых они отработали нанесение по Российской Федерации авиаударов. Эти воздушные суда могут оснащаться крылатыми ракетами с ядерным зарядом огромной дальности.