Большунов сломал палку и проиграл Клебо в масс-старте финала Кубка мира

Йоханнесу Клебо, лыжнику из Норвегии, удалось прийти первым к финишу в масс-старте финала Кубка мира. Россиянин Александр Большунов не смог догнать его из-за поломки лыжной палки.

Соревнование состоялось в городе Квебек, Канада. Норвежец смог преодолеть пятнадцать километров чуть более чем за 36 минут. На 2-й строчке оказался канадский спортсмен Алекс Харви, а на третьем – Дидрик Тенсет, еще один лыжник из Норвегии. Россиянин же пришел 7-м, так как на финальном круге у него сломалась палка.

На данный момент времени Клебо занимает 1-ю строчку в общем рейтинге турнира. Большунов находится на 2-м месте, отставая от соперника на 42 балла. Завершающая гонка должна будет состояться сегодня, 24 марта.