Боевик назвал Галкина заказчиком теракта на выступлении Киркорова

Дагестанец Хидирнеби Казуев, обвиняемый в подготовке террористического акта на выступлении Филиппа Киркорова, отметил, что взрыв должен был убить исполнителя. Заказчиком, по его словам, являлся Максим Галкин.

Согласно заявлениям Казуева при посещении столицы России два года назад он встретился с известным юмористом, который предложил ему ликвидировать певца за 2 000 000 рублей. Уроженец Дагестана добавил, что ведущий желал убить звезду российской эстрады по причине ревности к Алле Пугачевой. Боевик принял предложение и получил авансом 1 000 000 рублей.

Обвиняемый потребовал осуществить допрос российских артистов, но следователи решили, что он дал эти показания лишь для затягивания расследования, поэтому его призыв был отклонен. Однако адвокат Казуева заявил, что собирается добиться проверки данного варианта.

Стоит отметить, что Филипп Киркоров и Максим Галкин неоднократно совместно выступали на сцене.