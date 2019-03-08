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Бармен разбил огромную пирамиду из бокалов на праздновании 8 Марта в Сбербанке

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В Интернете был размещен ролик, на котором бармен разбивает большую пирамиду, сложенную из хрустальных бокалов, на корпоративной вечеринке в Сбербанке, посвященной 8 Марта.

На опубликованных кадрах можно заметить, как один из специалистов пробует разлить шампанское по бокалам, стоящим друг на друге. Этот зрелищный трюк сопровождается игрой струнного квартета. Поначалу все шло по плану, но затем бармен совершил ошибку.

Он задел рукой один из бокалов, который стоял на самой верхушке хрустальной структуры. В результате он рухнул вниз, повалив за собой остальные бокалы. Участники банкета оказались ошарашены подобным «представлением», а на заднем фоне практически перестала играть музыка.

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