Астрономы собираются раскрыть тайну рождения «призрачной» галактики

Американские исследователи космоса пытаются раскрыть природу происхождения одинокого «призрачного» звездного скопления.

Таинственная галактика называется DGSAT I и с момента своего появления она почти никак не изменилась. Ученые относят ее к ультрадиффузному типу. По их мнению, ей удалось сохранить изначальный облик благодаря отсутствию других звездных скоплений возле нее. На сегодняшний день специалисты пробуют изучить состав галактики, чтобы узнать тайну ее возникновения.

С помощью Гавайских телескопов астрономы уже смогли выяснить, что это скопление звезд анемично, так как у него отсутствует достаточный объем железа. Сформировалась же DGSAT I около трех миллиардов лет назад.