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Астрономия

Астрономы объяснили аномальную скорость «инопланетного объекта» Оумуамуа

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Исследователи космоса нашли объяснение необычному ускорению межзвездного объекта Оумуамуа, который некоторые специалисты всерьез назвали зондом инопланетян.

Амайе Моро-Мартин, астроном из США, считает, что скорость данного тела увеличивается из-за давления со стороны лучей Солнца на его поверхность. Дело в том, что этот астероид, по его мнению, имеет малый вес, значительную площадь и пористую структуру – все это повышает ускорение столь хрупкого объекта.

Однако американский ученый Грегори Лафлин считает, что на самом деле Оумуамуа представляет собой большой кусок льда, в котором не содержится газов. После приближения к Солнцу он начал испускать струю пара, ускоряющую его движение и не замеченную телескопами.

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