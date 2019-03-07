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Астрономия

Астрономы обнаружили «блестящую звезду» с мегаструктурами

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Команда исследователей космоса из разных стран нашла новую звезду EPIC 204376971, которая всего за день изменила свой блеск по неясным пока причинам.

Данный космический объект расположен в 440 световых лет от Солнечной системы и представляет собой красный карлик, который значительно меньше нашей звезды. По словам астрономов, на протяжении одних суток яркость этого тела снизилась на 66%. К тому же кривая блеска изменилась асимметрично, то есть она светлела медленнее, чем затенялась. Затем этот показатель не менялся в течение последующего полугода.

Ученые пока не могут ответить, что именно произошло с этой «блестящей звездой». Однако некоторые исследователи выдвинули предположение, что вокруг данного объекта вращается некая мегаструктура, которая вполне могла быть создана продвинутой внеземной цивилизацией.

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