Астрономы обнаружили «блестящую звезду» с мегаструктурами

Команда исследователей космоса из разных стран нашла новую звезду EPIC 204376971, которая всего за день изменила свой блеск по неясным пока причинам.

Данный космический объект расположен в 440 световых лет от Солнечной системы и представляет собой красный карлик, который значительно меньше нашей звезды. По словам астрономов, на протяжении одних суток яркость этого тела снизилась на 66%. К тому же кривая блеска изменилась асимметрично, то есть она светлела медленнее, чем затенялась. Затем этот показатель не менялся в течение последующего полугода.

Ученые пока не могут ответить, что именно произошло с этой «блестящей звездой». Однако некоторые исследователи выдвинули предположение, что вокруг данного объекта вращается некая мегаструктура, которая вполне могла быть создана продвинутой внеземной цивилизацией.