Apple начала выпускать собственные кредитные карты

Самый простой способ заработать больше денег – это использовать уже имеющееся их количество. Apple, которая сидит на сундуке с 250 миллиардами долларов, тоже начала постепенно приходить к этой мысли. Путем выпуска Apple Card, собственной кредитной карты, Купертино становится компанией, предоставляющей финансовые услуги.

Зачем Apple выпустила кредитную карту

Как некоторые СМИ уже отмечали осенью, у Apple возникла проблема. Технический гигант под руководством Тима Кука сел на огромную гору денег, сделанную им путем продажи гигантского количества iPhone. Однако сейчас мир постепенно сходит с пикового спроса на смартфоны, так как у большинства людей уже есть хороший гаджет и они не хотят каждый год менять его на новые устройства. Недовольные инвесторы требуют роста, а это значит, что даже такой титан как Apple должен начать искать новые способы заработка денег.

Это объясняет, почему Apple провела вчера крупное мероприятие. На сцене, которая ранее использовалась для демонстрации новейших гаджетов, Кук и его коллеги представили целый ряд платных сервисов. Apple News+ предлагает пользователям доступ к отдельным газетам и журналам за ежемесячную плату, Apple Arcade предлагает им набор игр, а Apple TV+ окажется потоковым сервисом с оригинальными настройками.

Однако самой любопытной новинкой оказалась Apple Card.

Как она работает

По сути, речь идет о карте вознаграждений, которая прикреплена к вашему iPhone и тесно интегрирована с Apple Pay. Компания будет возвращать вам 3% наличных при покупке продукции Apple, 2% на все, что вы покупаете, совершая операции с помощью Apple Pay, и 1% на любые приобретения, осуществленные при использовании титановой кредитной карты купертиновцев. Эти вознаграждения предоставляются в форме Daily Cash, по-видимому, являющимися денежными бонусами, которые можно использовать в качестве наличных в любом месте, где принимают Apple Pay.

Apple Card, имеющая, кстати, финансовую поддержку Goldman Sachs и Mastercard, отличается от стандартных карт некоторыми другими важными аспектами. У нее нет номера, даты истечения срока действия и CVV. Вместо этого она привязана прямиком к вашему iPhone/Apple ID и генерирует уникальный номер для каждой отдельной транзакции (неясно, как это будет работать с онлайн-покупками, при которых нужно обязательно вводить данные карты). Компания утверждает, что она покончит с запутанными наименованиями в выписке по кредитной карте, затрудняющими идентификацию покупок, заменив их четкими метками, отображающими вещи, на которые вы тратите деньги Apple.

В частности, компания обещает отсутствие поборов. Нет штрафов за просрочку платежа, если вы пропустили платеж, нет годовой или международной платы за использование карты. Ваш APR будет где-то между 13,24 и 24,24 процента. Apple обещает, что все процессы отслеживания расходов будут происходить на вашем телефоне, а не в сторонних сервисах, что повысит конфиденциальность покупок. «Это значит, что компания не будет знать, что вы купили и где именно приобрели товар или услугу», – отметила Дженнифер Бэйли, вице-президент Apple Pay.

Она также отметила, что «Goldman Sachs никогда не будет продавать ваши данные третьим сторонам для маркетинга и рекламы». Однако в этом утверждении не упоминается тот факт, что Goldman Sachs сможет использовать ваши данные в своих собственных целях.

Никто больше не является обычной технологической компанией

«Я не мог избавиться от сильного чувства смирения во время сегодняшней презентации, отчасти из-за сложного будущего, с которым мы, похоже, столкнемся уже совсем скоро. Однако еще более удручающим является тот факт, что Apple была компанией, которая существовала, прежде всего, для производства вещей. Теперь она становится организацией, существующей, чтобы производить деньги из денег, которые у нее уже есть», – отметил американский журналист Эндрю Моземан.

Это может показаться очевидным, учитывая состояние технологий в 2019 году, но это событие все же стоит отметить как переломный момент. Стив Джобс стал пионером крупной шоу-платформы Apple, показывая сначала компьютеры, а затем телефоны и планшеты. Из технологических гигантов, которые сейчас доминируют в экономике, Apple выделялась как компания, которая извлекла свою идентичность из физических устройств, в то время как Facebook зарабатывал деньги, продавая ваши личные данные, Google – продавая рекламу, а Amazon – вкладывая свои деньги во все сектора экономики. Да, это чрезмерное упрощение, но Apple дала понять окружающим, что теперь она считает себя сервисной компанией или, по крайней мере, она хочет, чтобы инвесторы так думали.

Таким образом, Apple Card громко врывается в финансовый мир, в котором веселые веб-сайты и приложения тысячелетней давности с лоском и блеском Кремниевой долины пытаются вытеснить мрачных одетых с иголочки ипотечных кредиторов и старых банкиров. Разумеется, вы все глубже погружаетесь в долги, но теперь ваши расходы будут сопровождаться классными смайликами, а в приложении, которое только недавно отказало вам в ипотеке, имеется удобный интерфейс.

Усилия Apple по кредитным картам связаны не только с ее миллиардами, но и с наличием огромной армии фанатов по всему миру. Будет ли этого достаточно, чтобы люди смогли принять производителя своего телефона в качестве компании-эмитента своей кредитной карты?