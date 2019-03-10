Анастасия Волочкова обнаженной «закопалась» в сугробе

Российская артистка и танцовщица Анастасия Волочкова разместила в Сети еще одну фотографию после посещения русской бани. На этот раз она предстала перед фанатами полностью обнаженной, прикрывшись снегом и веником.

Телезвезда часто публикует в Интернете фотоснимки после осуществления водных процедур. На этот раз она решила «закопаться» по пояс в сугроб, находящийся на ее загородном участке. Судя по всему, это ее последнее фото в подобном виде в нынешнем году, так как снег в западной части России начал стремительно таить.

Ранее бывшая балерина заявила о том, что сейчас она готовится к проведению свадебного торжества. По ее словам, у нее закрутился роман с таинственным мужчиной, которого она всячески скрывает от прессы.